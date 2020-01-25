Председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением пневмонии нового типа в Китае

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа, на котором призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание - это наша обязанность", - приводит Синьхуа слова Си Цзиньпина. "Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы, - подчеркнул председатель КНР. - Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год".

Как передает Синьхуа, на совещании было принято решение для координации работы по профилактике и борьбе с эпидемией заболевания создать руководящую группу ЦК КПК. Также было решено направить в провинцию Хубэй, где была зафиксирована первая вспышка пневмонии, и в другие провинции Китая специальные руководящие группы для работы на местах.

Участники совещания отметили важность срочных мер по лечению заболевших, увеличения численности задействованных в борьбе с пневмонией медицинских работников, в том числе военных врачей. В ходе совещания была отмечена важность своевременного и прозрачного распространения информации для эффективного решения проблем как внутри Китая, так и за рубежом.-0-