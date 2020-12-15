Председатель комитета Конгресса по инаугурации президента признал победу Байдена

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Рой Блант (республиканец от штата Миссури) признал победу Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября выборах главы государства. Об этом говорится в распространенном 14 декабря письменном заявлении сенатора-республиканца, сообщает ТАСС.

В комитет входят представители обеих палат американского законодательного органа, они отвечают за планирование и проведение церемонии инаугурации в Капитолии.

"В то время как избирательный процесс приближается к окончательному завершению, планирование церемонии инаугурации в Капитолии должно продолжаться. В качестве председателя Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США я буду работать с избранным президентом Байденом и его инаугурационным комитетом с целью планирования церемонии инаугурации 20 января", - подчеркнул Рой Блант после того, как коллегия выборщиков подтвердила статус демократа как следующего руководителя администрации США.

В начале декабря лидеры республиканцев в Конгрессе отказались принять резолюцию о признании Джозефа Байдена избранным президентом страны. Соответствующую инициативу на заседании Объединенного комитета тогда предложил лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойер (от штата Мэриленд). Однако против резолюции проголосовали, в частности, Рой Блант, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), а также лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет новым главой государства. В его поддержку выступили 306 выборщиков, а в пользу Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Дональд Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Джозефа Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим процедура, которая обычно считается формальностью, сейчас привлекает большое внимание СМИ.-0-