Председатель парламента Армении подписал заявление об отставке президента Саркисяна

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1 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января.
"На основании заявления об отставке президента республики, руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции Республики Армения, статьи 147, части 1, части 2, пункта 2 регламента Национального собрания, считать полномочия президента республики Армена Саркисяна прекращенными", - говорится в заявлении.
Таким образом, Ален Симонян будет исполнять полномочия президента Республики Армения до избрания нового главы государства.-0-