Председателем парламента Кипра впервые стала женщина

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от правящей партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Аннита Димитриу избрана новым председателем Палаты представителей Республики Кипр - однопалатного парламента страны. Об этом стало известно из трансляции на парламентском сайте, сообщает ТАСС.

35-летняя Димитриу, представляющая провинцию Ларнака, стала первой в истории женщиной, которой удалось избраться на этот пост, формально являющийся вторым в стране после должности президента. Она одержала победу во втором туре голосования, заручившись поддержкой 25 голосов депутатов 56-местного парламента. По существующим правилам в этом туре для победы необходимо было набрать 22 голоса.

На первой сессии парламента нового созыва Димитриу поддержали парламентарии от правоцентристской ДИСИ, ультраправого Национального народного фронта и Демократического фронта - новой политической силы, которую создала группа политиков, отколовшихся от проэллинской "Демократической партии".

"Я обещаю вам, что, сотрудничая, мы будем работать вместе над решением стоящих перед нами задач", - сказала после избрания Димитриу, обращаясь к коллегам по Палате представителей и соперникам по борьбе за пост спикера, включая уходящего лидера левоориентированной Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андроса Киприану. Аннита Димитриу является депутатом ДИСИ от округа Ларнака с 2016 года.-0-