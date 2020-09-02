Председателем Совета Безопасности ООН стал Абду Абарри из Нигера

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство в Совете Безопасности ООН в рамках ежемесячной ротации перешло 2 сентября от Индонезии к Нигеру, сообщает ТАСС.

Перед постпредом страны при ООН Абду Абарри будут стоять две задачи: проведение встреч совета в ходе недели высокого уровня, а также окончательное решение по запросу США о возвращении санкций в отношении Ирана.

Нигерийский постпред во время пресс-конференции сказал, что запланирована виртуальная встреча Совета Безопасности 24 сентября. Она будет посвящена глобальной политике после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Вопросы, которые были обращены Абду Абарри, касались его позиции по запросу США о запуске процедуры возвращения антииранских санкций ООН. Ранее председательствующий в августе постпред Индонезии заявил, что "не может предпринять действий по запросу США", так как против этого выступило большинство членов СБ".

Абду Абарри отметил, что на данный момент ни одна сторона не контактировала с ним по этому вопросу. "В связи с этим мы остаемся на той же позиции, которую озвучил постпред Индонезии в прошлом месяце", - сказал он.

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций. Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки.

Однако оставшиеся в составе СВПД участники сделки уже заявили о юридической неправомерности требования США. Поскольку, покинув договор в 2018 году, США утратили свои полномочия по нему.-0-