Председательство в ЕС на полгода перешло к Словении

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство в ЕС сегодня перешло от Португалии к Словении, сообщает Deutsche Welle.

Словения будет возглавлять Совет Евросоюза (СЕ) на протяжении шести месяцев. Как страна-председатель она сможет оказывать решающее влияние на приоритеты Брюсселя и график принятия решений государствами - членами сообщества.

Председательство Португалии в ЕС проходило под девизом "Время действовать - за справедливое, зеленое и цифровое восстановление". В течение шести месяцев на повестке доминировали темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 млрд евро. Кроме того, в фокусе внимания оставалась кампания вакцинации.-0-