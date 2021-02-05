Представители бизнеса Литвы провели акции протеста

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Представители малого и среднего бизнеса Литвы провели акции протеста с требованием разрешить им возобновить прерванную из-за карантина работу в условиях улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает литовское национальное радио и телевидение LRT.

У здания правительства в Вильнюсе и у здания ратуши в Клайпеде протестующие организовали символические похороны малых предприятий. Они зажгли свечи и установили траурные венки.

"Хороним малый бизнес", - под таким слоганом выразили свою позицию предприниматели.

Протестующие заявляют, что не согласны с решением группы медицинских экспертов о продолжении строгого карантина, а также жалуются на отсутствие помощи малому бизнесу.

Председатель Совета малого и среднего бизнеса Литвы Даля Матукене заявила, что пострадавший бизнес не будет хранить молчание и будет защищать свои права в суде.

В среду правительство отложило принятие решения об ослаблении карантина, которое позволило бы работать салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам. Премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство уже в понедельник составит план смягчения карантина для бизнеса.

По данным ТАСС, общенациональный карантин в Литве был объявлен 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря. С этого дня ввели запрет на передвижение по стране. Оно разрешается только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, аэропорты. Разрешены прогулки, но в общественных местах вместе не должны находиться более двух человек. Для членов семьи это ограничение не действует. Открыты только продовольственные магазины и аптеки. Учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Карантин с этими ограничениями действует пока до 28 февраля.-0-