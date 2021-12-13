Представительница Индии стала "Мисс Вселенная - 2021"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2021". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию мероприятия, проходившего в израильском Эйлате.

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

Представительница Индии получила корону от победительницы прошлого года Андреа Меса, родом из Мексики. Вице-мисс стала представительница ЮАР. Всего в 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.-0-