Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенная"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница ЮАР Зозибини Тунци завоевала титул "Мисс Вселенная" на международном конкурсе красоты в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Зозибини Тунци 26 лет, она активистка - участвует в кампании по борьбе с насилием по отношению к женщинам. В конкурсном профайле девушки сказано, что она "гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть".

Специально изготовленную корону победительнице передала обладательница титула прошлого года Катриона Грэй из Филиппин.

Финалистками конкурса также стали Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и мексиканка София Арагон.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта. В нем участвовали первые красавицы из более чем 90 стран мира.-0-