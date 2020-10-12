Представлен проект бюджета ООН на 2021 год

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект бюджета ООН на 2021 год в размере около $3 млрд представил сегодня генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

Проект бюджета Гутерриш представил во время выступления в Пятом комитете (Административные и бюджетные вопросы) на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Для выполнения всех возложенных на нас задач нам потребуется $2,99 млрд, что на 2,8% меньше, чем в 2020 году", - отметил он. В соответствии с действующими бюджетными правилами, еще $49,2 млн представляют собой средства, переходящие в новый бюджет и, таким образом, общие потребности составят $3,04 млрд. При этом, как сообщается, будут сокращены расходы на специальные политические миссии.

Представлены в проекте и новые инициативы. Например, $1,9 млн предлагается направить на реализацию новой стратегии ООН в сфере коммуникаций. Это продиктовано тем, что пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость достоверной информации от ООН. На подготовку сотрудников аппарата, занимающихся вопросами управления в условиях кризисов, запрошены $0,7 млн, и такая же сумма планируется на расширение информационных сетей и их защиту.

"Миллиарды людей ждут от ООН информации о пандемии коронавируса, и тысячи сотрудников аппарата работают в удаленном режиме над тем, чтобы выполнить поставленные перед организацией задачи. Сложившаяся ситуация требует предпринять меры для решения этих вопросов", - отметил Антониу Гутерриш.-0-