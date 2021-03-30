Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, сообщается на сайте Olympic Channel.

Официальной эмблемой стал логотип Futura, который набрал 74% голосов. Впервые в истории Олимпийских игр эмблему определило всенародное голосование.

"Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, демонстрирует динамичный и современный дизайн, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр", - отметила председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм - 2026 Сари Эссайя.

Игры пройдут в феврале 2026 года.-0-