Предварительные прогнозы распределения вакцин от COVID-19 опубликовал COVAX

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный механизм COVAX опубликовал предварительные прогнозы распределения вакцин от коронавируса среди стран-участниц. Отмечается, что первые поставки могут начаться в феврале и благодаря им вакцинацией может быть охвачено 3,3% населения в 145 государствах-получателях, сообщает ТАСС.

Опубликованный на официальном сайте COVAX список включает информацию о предполагаемом распределении 96 млн доз вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордского университета, а также 240 млн доз вакцины того же разработчика, но лицензированной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, в список включены 1,2 млн доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как указывается в документе, поставки вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета, по оценкам, начнутся не позже февраля. "Общее число доз охватывает в среднем 3,3% населения в 145 странах-участниках", - отметили в COVAX.

Больше всего доз через этот механизм планируется предоставить Индии - 97 млн 164 тыс. Бангладеш может получить 12 млн 782 тыс. доз, Бразилия - 10 млн 672,8 тыс., Узбекистан - 2 млн 640 тыс., Украина - 2 млн 215,2 тыс., Таджикистан - 732 тыс., Азербайджан - 506 тыс., Кыргызстан - 504 тыс., Грузия - 214,05 тыс., Молдова - 180,57 тыс., Армения - 146,4 тыс.

В COVAX пояснили, что речь идет о планируемом сценарии, а не об обязывающем документе, и что перечень может быть изменен. Кроме того, в COVAX напомнили, что вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета на настоящий момент еще не прошла процедуру включения в перечень препаратов, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в условиях пандемии.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.-0-