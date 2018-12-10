Преемница Меркель в ХДС намерена пересмотреть ее миграционную политику

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр собирается пересмотреть миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ранее возглавлявшей ХДС. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild am Sonntag.
По словам Крамп-Карренбауэр, в январе она намерена провести заседание на тему миграции и безопасности с участием экспертов и критиков политики в отношении мигрантов и беженцев. По результатам заседания новая глава ХДС надеется выработать конкретные шаги улучшения миграционной политики партии.
Крамп-Карренбауэр отметила, что программа ХДС будет опираться на следующих выборах в Европарламент на итоги данной встречи.-0-
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