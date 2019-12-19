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19 декабря 2019, 15:53

Прекращено уголовное дело по факту крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи

Фото ТАСС
Фото ТАСС

19 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следствие прекратило уголовное дело по факту крушения под Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших.

"Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал защитник. По словам Игоря Трунова, Главное военное следственное управление СК РФ предоставило потерпевшим право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Мещанский суд Москвы 18 апреля отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Они обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Мосгорсуд признал законным это решение. Сумма иска превысила 2,16 млрд российских рублей.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А.В.Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. По факту катастрофы Военный следственный отдел СК по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст.351 УК РФ).-0-

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