Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, когда в результате военных действий Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я", - отметил он. Премьер-министр Армении коснулся обвинений, выдвинутых против него, отметив, что они противоречащие. С одной стороны, звучат обвинения в подписании документа о передаче территорий, с другой - в том, что это не было сделано раньше, сообщает Арменпресс. "Обвиняют и в сдаче территорий, и не в сдаче. Наша армия, наши вооруженные силы сопротивлялись до тех пор, пока был конкретный стратегический, тактический смысл. Нас обвиняют в потерях во время войны, нас обвиняют в том, что мы предприняли такие шаги, чтобы не допустить блокады до 35 тыс. человек во избежание жертв. Я несу ответственность за все это, но для того, чтобы нести эту ответственность в полной мере, необходимо, чтобы общественности были разъяснены все обстоятельства", - добавил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате неудач в военных действиях в Нагорном Карабахе не собирается подавать в отставку. "В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности подать в отставку.

Пашинян также потребовал на своей странице в Facebook, чтобы оппозиция Армении дала гарантии об исключении возможности вооруженной борьбы во внутренней политике страны. "Сегодня я очень ясно дал понять, что вооруженное насилие никоим образом не может иметь место среди инструментов правительства. Теперь я ожидаю, что оппозиция четко заявит, что исключает любую насильственную деятельность, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в своих дальнейших действиях. Это наконец положит конец напряженности, которая накапливалась в течение многих дней", - отметил он.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами к отставке премьер-министра. Протестующие считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью.-0-