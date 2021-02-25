Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, потребовавшего отставки правительства

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение об освобождении от должности главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы.

"Я принял решение об освобождении от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил и начальника Генерального штаба. Я уже подписал бумаги, после чего последовало заявление Генштаба с требованием моей отставки", - сказал Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства.

Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на площадь Республики.-0-