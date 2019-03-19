Премьер Австралии призвал страны G20 принять меры по контролю за соцсетями

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал страны G20 принять меры в отношении социальных сетей после террористической атаки в Крайстчерче, которая транслировалась в Facebook, сообщает австралийский новостной портал Business Insider .

Скотт Моррисон написал письмо председателю G20, премьер-министру Японии Синдзо Абэ, в котором отмечается недопустимость рассмотрения интернета как неуправляемого пространства.

"Крайне важно, чтобы мировое сообщество работало вместе, чтобы гарантировать, что технологические компании выполняют свои моральные обязательства по защите общества, которому они служат и от которого получают прибыль", - говорится в письме.

В частности, Скотт Моррисон считает необходимым, чтобы соцсети внедрили более эффективные средства защиты, которые не позволят террористам распространять через них свою идеологию. "Если они могут написать алгоритм, чтобы реклама, которую они хотят видеть, могла отображаться на вашем мобильном телефоне, то я вполне уверен, что они могут написать алгоритм для отсеивания ненавистнического контента на платформах социальных сетей", - цитирует слова Моррисона австралийская вещательная корпорация ABC.

Крупнейший в истории Новой Зеландии теракт в городе Крайстчерче произошел 15 марта. Жертвами атаки террористов на две мечети стали около 50 человек. Нападение в прямом эфире транслировалось в соцсети Facebook и загружалась на YouTube. Представители Facebook сообщили о блокировке 1,5 млн копий видео теракта.-0-