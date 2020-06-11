Премьер Австралии заявил, что участников протестов обвинят в нарушении закона

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан отказаться от участия в акциях протеста против расовой дискриминации, запланированных на 12 и 13 июня, заявив, что все протестующие столкнутся с обвинениями в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом глава правительства сообщил в эфире радиостанции 3AW, сообщает ТАСС.

"Двойные стандарты, которые (протестующие. - Прим. ТАСС) позволили себе применить, собравшись на марши, оскорбили австралийцев. Безусловно, любые дальнейшие действия в этом направлении были бы абсолютно неприемлемы. Я действительно думаю, что они (участники митингов. - Прим. ТАСС) должны столкнуться с обвинениями", - сказал премьер.

Во время выступления Скотт Моррисон также отметил, что массовые протесты, прошедшие в крупнейших городах Австралии в минувшую субботу, стали причиной, по которой федеральное правительство отложило очередной этап отмены санитарных ограничений. Премьер-министр добавил, что, согласно прогнозу ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), вторая волна пандемии приведет к снижению ВВП Австралии не на прогнозируемые 5%, а на 6,3%. "Это обойдется нашей экономике в 25 млрд австралийских долларов ($17,5 млрд)", - констатировал он.

Марши солидарности и митинги протеста против расизма прошли в австралийских городах 6 июня. По данным полиции, в них приняли участие более 30 тыс. человек. Диагностические тесты на коронавирус, сданные одним из участников массовой акции в Мельбурне, дали положительный результат. Несмотря на то, что мужчина во время марша носил маску, врачи не уверены, что он не стал источником заражения.

На территории Австралии зафиксировано 7283 случая заражения коронавирусом. Вылечились 6744 человека, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 102 человека. Первый случай инфицирования был зафиксирован 25 января. В настоящий момент лечение от вирусной инфекции получают 437 заболевших.-0-