Премьер Иордании объявил о введении комендантского часа

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Иордании вновь ввели строгие ограничительные меры на фоне роста числа инфицированных COVID-19. Как передало 24 февраля агентство Petra, премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна отдал распоряжение о возобновлении действия комендантского часа с 22.00 до 6.00, сообщает ТАСС.

"В пятницу подданным разрешается направиться на один час пешком на молитву в мечеть", - указывается в заявлении главы правительства.

Бишер аль-Хасауна также объявил об увеличении штрафов в отношении нарушителей масочного режима и тех, кто не соблюдает социальную дистанцию. За пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами владельцы предприятий и торговых заведений, а также кафе и ресторанов, где, несмотря на запрет, подаются кальяны, могут быть оштрафованы на сумму свыше $4 тыс.

Министр здравоохранения Назир Обейдат оправдал меры властей быстрым распространением британской разновидности коронавируса. По его словам, новый штамм, который был завезен в Иорданию в декабре 2020 года, легче передается от человека к человеку.

15 февраля Назир Обейдат заявил в парламенте, что власти приостанавливают процесс перезапуска экономических секторов, который начался в середине января.

По данным Минздрава, за сутки в стране были инфицированы 4024 подданных, еще 22 умерли от коронавируса. Больше всего заразившихся COVID-19 выявлено в Аммане и окрестностях - 2726, далее следуют провинции Эль-Балка (394) и Ирбид (283). За сутки ПЦР-тестирование прошли 36 073 иорданца, при этом положительный результат теста зафиксирован у 11,16%. Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 376 441, число смертельных исходов составило 4611, от инфекции излечился 341 021 пациент.-0-