Премьер Ирака проведет перестановки в правительстве на фоне охвативших страну протестов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди на фоне охвативших страну протестов и беспорядков намерен провести ряд перестановок в правительстве. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя кабмина Саада аль-Хадиси.

Соответствующий запрос премьер подаст в Совет представителей (парламент). Перестановки коснутся пяти министерских портфелей, чтобы повысить эффективность правительства. Каких именно, не уточняется.

Как сообщает ТАСС, парламентарии должны были собраться сегодня на экстренное внеочередное заседание, чтобы обсудить требования демонстрантов, решения Совета министров и реализацию пакета реформ, о проведении которых объявил Абдель Махди. Однако, по поступающей информации, совещание было отложено из-за отсутствия необходимого кворума - на него пришло менее 90 депутатов из 329.

Накануне в Ираке начались новые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. В них погибли 42 человека и около 2 тыс. пострадали. Манифестанты вступали в стычки с полицией и штурмовали местные администрации, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджигая их. Всего из-за этих действий пострадало более 70 правительственных учреждений, партийных штабов и объектов частной собственности.

Наиболее неспокойной обстановка оставалась в Багдаде и еще семи провинциях: Ди-Кар, Басра, Васит, Майсан, Эд-Дивания, Бабиль и Мутанна. В большинстве из них введен комендантский час, который действует до сих пор.-0-