Премьер Италии считает, что Евросоюз должен больше расходовать на оборону

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что Евросоюз должен больше тратить на оборону, передает ТАСС.

"Нам нужно обзавестись оборонной системой намного более внушительной, и необходимо тратить намного больше, чем до сих пор, на оборону, потому что международная составляющая, в которой мы были уверены, оказалась намного меньше заинтересована в Европе", - заявил Марио Драги.

Это заявление значимо в контексте возобновившейся с новой интенсивностью дискуссии об укреплении и построении ЕС собственной системы обороны. Речь о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет.

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО и ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.

В последние годы обсуждение системы европейской обороны возобновилось, а новый импульс дискуссии придали последние события в Афганистане, а также трехстороннее соглашение в области безопасности США, Австралии и Великобритании (AUKUS).-0-