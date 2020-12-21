Премьер Израиля призвал закрыть воздушное пространство из-за нового штамма COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров призвал полностью закрыть воздушное пространство страны для пассажирских рейсов в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщает The Times of Israel.

"Я намерен закрыть небо как можно быстрее, как это было во время первой волны пандемии, - сказал Биньямин Нетаньяху. - Иностранные граждане в страну не въедут. Мутация распространяется по всему миру, и мы проверяем ее опасность".

Отмечается, если решение о блокировке всех входящих и исходящих авиарейсов будет одобрено, оно вступит в силу в течение 48 часов. Таким образом у граждан Израиля, находящихся за границей, будет двое суток, чтобы вернуться домой.-0-