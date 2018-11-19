Премьер Израиля возглавил Министерство обороны

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения заявил, что вступает в должность министра обороны страны. Об этом сообщает газета Times of Israel.

При этом Биньямин Нетаньяху подтвердил, что сохраняет за собой пост премьера.

Премьер-министр отметил, что сейчас не время для досрочных выборов. "Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", - заявил он.

14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Произошло это на следующий день после того, как Кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа. Бывший министр также призвал провести досрочные выборы в израильский парламент. Партия Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль" вышла из правительственной коалиции. После ее ухода кабинет Биньямина Нетаньяху контролирует 61 из 120 кресел в Кнессете - минимально необходимое большинство. -0-