Премьер Израиля возглавил Министерство обороны

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения заявил, что вступает в должность министра обороны страны. Об этом сообщает газета Times of Israel.
При этом Биньямин Нетаньяху подтвердил, что сохраняет за собой пост премьера.
Премьер-министр отметил, что сейчас не время для досрочных выборов. "Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", - заявил он.
14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Произошло это на следующий день после того, как Кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа. Бывший министр также призвал провести досрочные выборы в израильский парламент. Партия Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль" вышла из правительственной коалиции. После ее ухода кабинет Биньямина Нетаньяху контролирует 61 из 120 кресел в Кнессете - минимально необходимое большинство. -0-
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