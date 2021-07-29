Премьер Израиля заявил о начале кампании вакцинации лиц старше 60 лет третьей дозой Pfizer

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил о начале национальной кампании по вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет третьей дозой препарата американской компании Pfizer.

"Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от ковида гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой", - заявил Беннет, отметив, что "президент Ицхак Герцог первым получит прививку-бустер уже завтра".

Премьер также сообщил, что "Израиль уже осуществил вакцинацию 2 тыс. человек с иммунодефицитом третьей дозой без серьезных последствий". "По мере продвижения мы будем делиться информацией с мировым сообществом", - добавил Беннет в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.-0-