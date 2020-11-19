Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии осознают, что ситуация с распространением коронавируса в стране вышла на максимально тревожный уровень. Об этом заявил премьер-министр Есихидэ Суга, сообщает ТАСС.

"Говоря о распространении коронавируса, накануне число новых случаев заражения превысило рекордную отметку, и мы осознаем, что это максимально тревожная ситуация", - отметил он. Суга также подчеркнул, что администрации Токио было предложено рассмотреть возможность призвать жителей столицы, где 18 ноября также был зафиксирован максимальный прирост новых случаев заражения, отказаться от походов в кафе и рестораны группами более четырех человек.

Глава японского правительства в очередной раз призвал местное население способствовать борьбе с распространением коронавируса - носить маски и соблюдать социальную дистанцию. "Специалисты особенно выделяют риск заражения в заведениях общественного питания и рекомендуют по окончании приема пищи в ходе общения сразу надевать маску", - отметил он, попросив также, чтобы в людных местах местные жители старались общаться, не повышая голоса.

В Японии 18 ноября был установлен максимум суточного прироста новых случаев заражения - Минздрав сообщил о более 2,8 тыс. новых случаях инфицирования, этот показатель впервые превысил отметку в 2 тыс. Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что на данный момент, несмотря на рост числа случаев заражения, правительство не намерено просить жителей страны ограничить перемещения между префектурами.

На минувшей неделе председатель Медицинской ассоциации Японии Тосио Накагава предположил, что ухудшение статистики может свидетельствовать о приходе в страну очередного, уже третьего по счету, всплеска заражений. Первый из них был отмечен в апреле-мае, а второй - с конца июля по середину августа. Первые случаи инфицирования среди японцев были выявлены в январе.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии ухудшилась на фоне смягчения ограничительных мер и действия правительственной программы скидок на туристические поездки по стране, которой воспользовались более 30 млн местных жителей. Сейчас в Японии практически не действуют никакие ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии. Ношение защитных масок носит рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, однако даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

Общее число зараженных коронавирусом в Японии превысило 121 тыс., скончались более 1,8 тыс. человек.-0-