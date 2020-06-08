Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылечился от коронавируса

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении на своей странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники, мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Отрицательные результаты были и вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения мы должны определенно пересмотреть. Но главное на данный момент то, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Я благодарен за все пожелания, адресованные нам в течение этого времени. Я возвращаюсь к полноценной работе", - написал премьер.

Премьер-министр Армении 1 июня заявил, что у него и членов его семьи был подтвержден COVID-19. Он уточнил, что заболевание протекает у них без каких-либо симптомов. До полного выздоровления председатель армянского правительства исполнял свои обязанности дистанционно.

По последним данным, в Армении подтверждено 13,3 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 211 человек.-0-