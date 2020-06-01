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01 июня 2020, 09:21

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

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1 июня, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он заявил 1 июня в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

"Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил глава армянского кабмина.

Никол Пашинян также отметил, что, по всей вероятности, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. "Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", - подчеркнул он.

За сутки в Армении выявлены 355 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 69 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3386, заразившихся - 9282. С начала эпидемии умер 131 гражданин страны.-0-

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