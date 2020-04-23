Премьер-министр Австралии призвал реформировать ВОЗ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал реформировать Всемирную организацию здравоохранения и наделить ее сотрудников более широкими полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

В интервью телеканалу премьер заявил, что, по его мнению, специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как инспекторы ООН по вооружениям. Это усилит потенциал организации в борьбе со вспышками болезней в будущем.

"Если у нас есть возможность, которая потенциально позволит спасти тысячи, если не сотни тысяч жизней, то мы должны реализовать ее", - сказал премьер-министр. Он отметил: полномочия, как у инспектора по вооружениям, позволят сотрудникам ВОЗ въезжать в страны для расследования источника вспышек болезней без приглашения и получать доступ к информации, имеющей решающее значение для отслеживания заболеваний и борьбы с ними.

Также Скотт Моррисон заявил, что в настоящий момент миру необходим прозрачный и независимый процесс, который позволит понять, что произошло во время вспышки и что должно измениться, чтобы избежать ее повторения в дальнейшем. "Этот вирус изначально имел крайне высокий пандемический потенциал, поэтому мы должны понять все обстоятельства, связанные с его распространением, как можно скорее", - подчеркнул премьер-министр.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 6659 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, 4671 заболевший выздоровел, 75 пациентов умерли. За минувшие сутки на континенте выявлены 12 новых случаев инфицирования, что стало самым низким показателем с 9 марта. Среднесуточный прирост числа заболевших в стране составляет 0,3%.-0-