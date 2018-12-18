Премьер-министр Бельгии подал в отставку

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции. Он сделал соответствующее заявление на заседании парламента 18 декабря вечером. На заседании ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. Заявление Шарля Мишеля транслировал телеканал RTBF.

"Я констатирую, что мои предложения не были убедительны и мой призыв не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно", - заявил Мишель и покинул заседание парламента.

Правительственный кризис в Бельгии начался из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер и либеральные партии франкоязычной части страны - Валлонии и северной нидерландскоязычной Фландрии. 9 декабря правящая коалиция в Бельгии окончательно распалась - из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс" (N-VA).

Несмотря на выход из правительства пяти представителей этой партии, в том числе министров обороны, внутренних дел и финансов, кабинет продолжил работу, а функции ушедших были перераспределены между оставшимися членами кабинета.

По закону теперь в Бельгии в 40-дневный срок должны быть проведены внеочередные выборы, однако после консультаций с королем может быть принято решение о техническом продлении работы правительства до плановых выборов в так называемом "режиме текущих дел", в котором полномочия кабинета сильно ограничены.

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоялась в Марракеше 10-11 декабря.-0-