Премьер-министр Бельгии ушел в отставку

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра страны Шарля Мишеля, сообщает Reuters.

По просьбе монарха администрация бывшего премьера продолжит работу до следующих выборов правительства, намеченных на 26 мая 2019 года. В течение оставшихся пяти месяцев кабинет министров будет функционировать в так называемом режиме текущих дел, сильно ограничивающем его полномочия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку после распада правящей коалиции. Он сделал соответствующее заявление 18 декабря на заседании парламента, в ходе которого ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

Правительственный кризис в Бельгии начался из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, за который выступали премьер и либеральные партии франкоязычной части страны - Валлонии и северной нидерландскоязычной Фландрии. 9 декабря правящая коалиция в Бельгии окончательно распалась: из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс".

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоялась в Марракеше 10-11 декабря.-0-