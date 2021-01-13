Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о своем уходе в отставку, сообщает Rus.Err.

Причиной послужил коррупционный скандал из-за выдачи государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.

Как заявил Юри Ратас, "в политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации (здесь и далее речь идет о 12 января. - Прим. БЕЛТА.), исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным. Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват…убежден, что следственные органы выполнят свою работу профессионально и беспристрастно, а также выяснят неоспоримую правду в этом деле".

Сотрудники Полиции безопасности 12 января предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE), предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам, имена которых пока не разглашаются.

По версии прокуратуры, Корб договорился с Тедером о том, что тот пожертвует Центристской партии до 1 млн евро до выборов в местные самоуправления, которые намечены на 17 октября 2021 года. В обмен на это связанная с Тедером компания Porto Franco должна была получить государственный кредит на 39,3 млн евро на реализацию девелоперского проекта.

После подозрений Михаил Корб покинул пост генсека Центристской партии, а министр финансов Мартин Хельме приостановил трудовой договор с Керсти Крахт.-0-