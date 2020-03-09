Премьер-министр Греции призвал президента Турции отвести мигрантов от греческой границы

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвести тысячи мигрантов, скопившихся в области Эврос в районе турецко-греческой границы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Iefimerida.

Данное заявление премьер-министр Греции сделал на греко-германском экономическом форуме в Берлине.

Кириакос Мицотакис отметил, что Европа вступает в новый этап в сфере миграции. "Президент Эрдоган сегодня вечером прибудет в Брюссель. Я считаю положительным такое развитие событий. Надеюсь, это станет началом деэскалации кризиса", - сказал премьер-министр.

По словам Кириакоса Мицотакиса, Греция всегда признавала и признает, что Турция играет важную роль в решении проблемы беженцев, но это не может происходить в условиях угроз и шантажа.-0-