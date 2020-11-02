Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Геогий Гахария заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы грузинского правительства, сообщает ТАСС.

"У премьер-министра подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома", - сказано в заявлении.

Глава грузинского правительства с 31 октября находился на самоизоляции, так как ранее коронавирусом заразился сотрудник его охраны. На самоизоляции находятся также глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 579 случаев инфицирования. 26 800 человек выздоровели, 342 умерли.-0-