Премьер-министр и правительство Мали подали в отставку

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Мали Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны подали 18 апреля в отставку. Это произошло спустя несколько недель после межобщинных столкновений, в ходе которых погибли около 160 человек, сообщает Reuters .

"Президент принял отставку премьер-министра и членов правительства", - говорится в заявлении администрации президента западноафриканской страны Мали Ибрагима Бубакара Кейты.

В массовых убийствах, произошедших 23 марта в деревне Огоссагу в центральной части Мали, подозреваются охотники из общины догонов. Жертвами нападения стали представители народности фульбе (фулани), среди которых - дети, беременные женщины и пожилые люди.

Как сообщает ТАСС, Сумейлу Бубейе Маига занимал пост премьер-министра страны с 2017 года. До этого он был главой МИД и Министерства обороны.-0-