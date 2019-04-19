Премьер-министр и правительство Мали подали в отставку

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Мали Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны подали 18 апреля в отставку. Это произошло спустя несколько недель после межобщинных столкновений, в ходе которых погибли около 160 человек, сообщает
"Президент принял отставку премьер-министра и членов правительства", - говорится в заявлении администрации президента западноафриканской страны Мали Ибрагима Бубакара Кейты.
В массовых убийствах, произошедших 23 марта в деревне Огоссагу в центральной части Мали, подозреваются охотники из общины догонов. Жертвами нападения стали представители народности фульбе (фулани), среди которых - дети, беременные женщины и пожилые люди.
Как сообщает ТАСС, Сумейлу Бубейе Маига занимал пост премьер-министра страны с 2017 года. До этого он был главой МИД и Министерства обороны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.363 BYN
|2.355 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.0957 BYN
|2.091 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2717 BYN
|3.271 BYN
|3.28 BYN