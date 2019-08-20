Премьер-министр Италии заявил об отставке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подаст в отставку. Соответствующее заявление он сделал сегодня, выступая в Сенате, сообщает Euronews .

"По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - объявил Джузеппе Конте.

Теперь решение о роспуске парламента и назначении новых выборов будет принимать президент Италии.

Возможные досрочные выборы впервые в послевоенной Италии могут пройти осенью накануне голосования по бюджету - крайне важного момента для страны с самым высоким в еврозоне внешним долгом - более 2 трлн евро.

Политический кризис в Италии начался после того, как 8 августа вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о развале правящей коалиции с "Движением 5 звезд" и призвал к проведению новых выборов.-0-