Премьер-министр Японии намерен подать в отставку

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уйдет со своего поста из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил источник из его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая состоится 28 августа.

Синдзо Абэ, занимающий пост премьер-министра с декабря 2012 года, находится на высшем правительственном посту в течение самого длительного непрерывного срока в истории Японии. Он также занимал этот пост в 2006-2007 годах, однако был вынужден уйти в отставку из-за обострения хронического заболевания.

Ранее в августе ряд японских СМИ сообщил о проблемах со здоровьем у 65-летнего Синдзо Абэ.-0-