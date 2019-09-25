Премьер-министр Японии призвал провести структурную реформу Совбеза ООН

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что необходимо провести структурную реформу Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на 74-й сессии Генассамбли организации, сообщает сайт МИД Японии.

"Для ООН, которая существует уже три четверти века, абсолютно необходима реформа структуры Совета Безопасности", - сказал он.

Синдзо Абэ добавил, что Япония будет участвовать в выборах 2022 года и хочет стать непостоянным членом Совбеза. По его словам, Токио прикладывает большие усилия для воплощения целей ООН. Премьер-министр попросил другие государства поддержать Японию.

Совет безопасности является органом ООН, включает 15 постоянных и непостоянных членов. Постоянными являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. Непостоянные члены Совбеза избираются на два года. В настоящее время ими являются Бельгия, Германия, Польша, Индонезия, Доминиканская Республика, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.-0-