Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свою отставку

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

"Для политика самое важное - демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра", - заявил 65-летний Синдзо Абэ.

Глава японского правительства также обратился к своим соратникам из правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с просьбой выбрать его преемника как можно скорее. При этом Синдзо Абэ заявил, что не будет назначать исполняющего обязанности премьер-министра, но продолжит занимать свой пост до тех пор, пока не будет выбран новый глава правительства.

Основными претендентами на пост главы правящей партии считаются экс-глава МИД, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава минобороны Сигэру Исиба, министр обороны Таро Коно, глава МИД Тосимицу Мотэги, генсек кабмина Есихидэ Суга, бывший министр обороны Томоми Инада. Кисида и Инада уже объявили о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы партии. Как ожидается, выборы лидера ЛДП могут пройти уже в сентябре нынешнего года.

В августе 2020 года Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту премьер-министра за всю историю Японии. Он также занимал этот пост в 2006-2007 годах, однако был вынужден уйти в отставку из-за обострения хронического заболевания.-0-

Премьер-министр Японии намерен подать в отставку Отмечается, что глава японского правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая состоится 28 августа.