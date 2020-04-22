Премьер-министр Канады уточнил число жертв в инциденте со стрельбой в Новой Шотландии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации уточнил, что во время инцидента со стрельбой в Новой Шотландии в ночь на 19 апреля погибли 22 человека а не 23 как считалось ранее, сообщает ТАСС.

Количество погибших при стрельбе в Канаде выросло до 23 20 апреля глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов.

Выяснилось, что в число жертв полиция записала 51-летнего Гэбриела Уортмана, который стал виновником происшествия. Джастин Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сразу после происшествия глава полиции провинции Новая Шотландия Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под их развалинами могут находиться тела других погибших. Во вторник в полиции сообщили о 23 погибших, но позже выяснилось, что в это число был внесен и стрелок.

Гэбриэл Уортман, который работал зубным протезистом, в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в других населенных пунктах. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения. Преступник носил полицейскую форму и передвигался на машине, которая была очень похожа на патрульный автомобиль, но не являлся сотрудником правоохранительных органов. Первоначально в полиции сообщили, что стрелок задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд во время перестрелки со стражами порядка.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы убийцы пока не установлены.-0