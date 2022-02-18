Премьер-министр Канады заявил, что протесты дальнобойщиков в стране финансируются из США

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте страны заявил, что протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений финансируются из-за рубежа, в частности США, сообщает газета "Известия".

"Эти незаконные блокады активно подпитываются лицами из США и других стран мира", - сказал Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады также подчеркнул, что является противником применения физической силы к протестующим, однако решение по этому вопросу должна принимать полиция. По его словам, демонстранты представляют угрозу для канадской экономики и торговых отношений с партнерами.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из организаторов демонстрации протеста в Оттаве - Тамару Лич. Также был задержан один из организаторов протестной автоколонны дальнобойщиков, прибывшей в Оттаву на манифестацию в конце января, Крис Барбер и еще несколько человек.

Кроме того, стало известно, что канадские власти начали замораживать банковские счета участников акций протеста.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. 16 февраля полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. В тот же день полиция заявила, что в ближайшее время начнет операцию по завершению митинга.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.-0-