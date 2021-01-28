Премьер-министр Казахстана поручил выпустить опытную партию вакцины QazCovid-in

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил выпустить опытную партию местной вакцины от коронавируса QazCovid-in, сообщает информационное агентство "Казинформ".

Выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in планируется на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген".

Об этом Аскар Мамин заявил на селекторном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день", - сказал Аскар Мамин.

Аскар Мамин поручил местным властям завершить закуп необходимого оборудования для хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля.

Сейчас местная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность - 96%).

Также в Казахстане проводится аттестация качества вакцины "Спутник V", массовая вакцинация населения которой планируется с 1 февраля.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается напряженной - республика вошла в зону высокого риска, в которой находятся восемь регионов: города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.-0-