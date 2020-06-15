15 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск. (…) В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. К сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики", - говорится в заявлении главы правительства.-0-