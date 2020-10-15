Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя и.о. президента

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что теперь он исполняет обязанности президента страны, сообщает информагентство 24.kg.

"Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне", - сказал Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер парламента. Однако спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.-0-

Президент Кыргызстана уходит в отставку "Вчера (14 октября - Прим. БЕЛТА) парламент утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Спикер парламента Кыргызстана отказался исполнять обязанности президента "Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламенте)", - говорится в заявлении Каната Исаева.