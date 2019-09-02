Премьер-министр Ливана ввел чрезвычайное положение в экономике

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о введении режима чрезвычайного положения в национальной экономике, передал телеканал ОТВ .

Харири призвал все партии, входящие в коалиционный кабинет, обеспечить строгое соблюдение статей бюджета на 2019 год, который предусматривает снижение дефицита с 11% до 7,5% по рекомендации Всемирного банка.

Правительство Ливана рассчитывает на $11 млрд льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Ранее премьер-министр утверждал, что Ливану не грозит банкротство, несмотря на государственный долг в почти $90 млрд.

Президент Ливана Мишель Аун инициировал 2 сентября создание Чрезвычайного экономического совета, в который вошли все ведущие политики и крупные бизнесмены. Совет, по его замыслу, будет способствовать консолидации общества для преодоления кризиса, в котором оказалась экономика Ливана.-0-