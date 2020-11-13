Премьер-министр Польши: в ближайшее время в локдауне не будет необходимости

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в ближайшие дни общенациональный карантин вводиться не будет. По его словам, на этой неделе, впервые за два месяца, среднее количество новых заражений начало снижаться, сообщает "Радио Польша".

"65 новых случаев на 100 тыс. жителей - это все еще много, но в то же время это первый сигнал стабилизации и доказательство того, что последние ограничения приносят результаты, а общественная дисциплина имеет смысл, - подчеркнул Матеуш Моравецкий. - Цель вводимых нами ограничений остается неизменной - сокращение передвижения населения. Простой принцип - чем меньше общественных контактов, тем больше шансов взять под контроль вторую волну эпидемии".

По мнению польского премьера, если в последующие дни количество заражений сохранится на том же уровне, это будет означать победу в первой битве с вирусом. "Нам предстоит еще долгая война, но мы ее выиграем. Я верю, что мы скоро вернемся к нормальной жизни", - сказал Матеуш Моравецкий.

Ранее правительство Польши установило порог в 70-75 новых случаев заражений на 100 тыс. жителей на протяжении недели, после пересечения которого обязалось ввести общенациональный карантин.

13 ноября Министерство здравоохранения Польши сообщило о 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончались еще 419 человек, у большинства из которых наблюдались сопутствующие заболевания. В общей сложности за минувшие сутки проведено боле 57,5 тыс. тестов на наличие коронавируса. Минздрав Польши также сообщил, что с диагнозом COVID-19 в настоящее время госпитализированы порядка 22,3 тыс. пациентов, чуть больше 2 тыс. из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом, по состоянию на 13 ноября, в Польше подтверждены почти 665,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая около 9,5 тыс. летальных исходов и свыше 267 тыс. выздоровевших.

Общее количество заражений коронавирусом в мире приближается к отметке в 53 млн. С начала пандемии от COVID-19 скончались почти 1,295 млн инфицированных.-0-