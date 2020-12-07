Премьер-министр Румынии объявил об отставке

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан сегодня объявил об уходе в отставку после проигрыша возглавляемой им Национал-либеральной партии (НЛП) на парламентских выборах. Об этом он заявил во время выступления, транслировавшегося по телевидению, сообщает ТАСС.

"Я решил сегодня подать в отставку", - приводит его слова агентство Agence France-Presse.

Парламентские выборы в Румынии прошли 6 декабря. По данным экзитпола, лидирует Социал-демократическая партия (СДП), набравшая, по предварительным данным, 30,5% голосов. В свою очередь стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия набирает 29%. Таким образом, ни одна из ведущих политических сил не получает правящего большинства в парламенте.-0-