Премьер-министр Словении уходит в отставку и призывает к досрочным выборам

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил сегодня, что подал заявление об отставке в парламент. Также он призвал к проведению досрочных выборов, сообщает Reuters.
"Это правительство не смогло добиться радикальных изменений или структурных реформ, - заявил Марьян Шарец 27 января на пресс-конференции. - С этой коалицией, с этой ситуацией в парламенте я не могу оправдать ожидания людей". Он выразил мнение, что наиболее справедливым по отношению к гражданам будет провести досрочные парламентские выборы.
Незадолго до заявления премьер-министра словенское информационное агентство STA сообщило об отставке министра финансов страны Андрея Бертонцеля.
42-летний Марьян Шарец был избран на пост премьер-министра Словении 17 августа 2018 года.-0-