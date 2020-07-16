Премьер-министр Туниса подал в отставку

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах подал прошение об отставке, которое утвердил президент страны Каис Саид. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление, опубликованное резиденцией президента Туниса.

Ранее сообщалось, что Каис Саид 15 июля встретился с Элиасом Фахфахом и спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши для обсуждения вопросов выхода из сложившегося в стране политического кризиса и защиты интересов государства. На встрече президент Туниса обратился с официальной просьбой к премьер-министру подать в отставку.

В прошении об отставке Элиас Фахфах указал, что причиной данного решения стало стремление оградить страну от попадания в политический тупик. Вместе с тем он добавил, что продолжит выполнять соответствующие обязанности, защищать безопасность и интересы государства.

По данным Reuters, у президента Туниса теперь есть неделя, чтобы назначить преемника Фахфаха, который должен будет в течение двух месяцев сформировать новое правительство и заручиться поддержкой парламента.-0-