Премьер-министр Туниса заявил о победе страны над коронавирусом

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах объявил, что страна добилась победы над коронавирусом нового типа, поскольку новые случаи заболевания регистрируются все реже. Об этом сообщает "Анадолу".

Элиас Фахфах сделал соответствующее заявление на одном из местных телеканалов, подчеркнув, что тунисцы должны гордиться тем, что победили вирус. "Мы вышли из этого кризиса с наименьшим ущербом, - отметил премьер-министр. - Это произошло благодаря общим усилиям. Мы достигли крайне значимых для страны результатов в сфере здравоохранения".

Премьер-министр Туниса отметил, что с начала пандемии страна вернула из-за рубежа 25 тыс. граждан. Также он напомнил, что Тунис откроет свои границы 27 июня.

Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1096, с момента вспышки скончались 49 человек, выздоровели 998 пациентов. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире, по данным Reuters, возросло до 7,9 млн, с момента вспышки скончались 432 тыс. человек. Наибольшее число случаев коронавируса нового типа выявлено в США (2,1 млн), на втором месте - Бразилия (867 тыс.), на третьем - Россия (537 тыс.).-0-