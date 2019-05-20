Премьер-министр Украины подал в отставку

20 мая, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал заявление об отставке. Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после очередного заседания правительства в среду", - сказал Гройсман.
Он считает, что за три года правительству под его руководством удалось сделать немало, адекватно реагировать на риски, которые стояли перед Кабмином. Гройсман отметил, что сейчас Украина находится в нормальном состоянии. "Валютные резервы страны - более $20 млрд. Мы имеем на едином казначейском счете 57 млрд гривен. За это время нам удалось принять ряд фундаментальных решений", - сказал он.
Позже пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук опубликовал заявление об отставке Владимира Гройсмана.
Отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава кабинета министров. Верховная рада должна сформировать новый состав правительства, а до тех пор прежний кабмин должен продолжить исполнять свои полномочия.-0-
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